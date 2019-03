Rhede

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 im Emsland ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen geriet am Morgen zwischen den Anschlussstellen Papenburg und und Rhede ( Ems) ein Pkw unter einen Lastwagen. „Der Fahrer des Autos wurde dabei tödlich verletzt“, sagte eine Polizeisprecherin. Ein weiteres Fahrzeug sei an dem Unfall beteiligt gewesen, sieben Menschen wurden leicht verletzt. Auslöser für den Unfall könnte Glätte durch einen Hagelschauer gewesen sein.

Helfer schwerst verletzt

„Auf der Gegenseite wurde eine Person, die wohl helfen wollte, von einem Auto erfasst und schwerst verletzt“, berichtete die Polizistin. In der Folge kam es auf der Gegenseite noch zu einem weiteren Unfall, bei dem sechs Menschen leicht verletzt worden. Die A31 wurde in beide Richtungen vollgesperrt.

Von RND/dpa