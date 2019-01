Braunschweig

Unbekannte haben eine Gruppe Jugendlicher in Braunschweig vor einem Einkaufszentrum mit einem Böller beworfen und dabei eine 15-Jährige schwer verletzt. Die Jugendliche wurde nach dem Angriff am Eingang der Schloss-Arkaden am Dienstagabend mit einem Knalltrauma stationär ins Krankenhaus aufgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Auch ein 18-Jähriger, der sich in der Gruppe befand, klagte über Unwohlsein. Es habe sich um einen wegen seiner hohen Explosionskraft verbotenen sogenannten Polenböller gehandelt, so die Polizei. Dieser soll aus einer vier- bis sechsköpfigen Gruppe junger Männer heraus geworfen worden sein.

Von RND/dpa