Buxtehude

Rund 90 hochwertige Brieftauben haben Unbekannte über das Wochenende in Buxtehude gestohlen. Die Täter rückten vermutlich mit einem Transportfahrzeug an und brachen dann den Bauwagen auf, in dem die Zuchttauben untergebracht waren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch einige Transportboxen und ein Radio nahmen sie mit. Der Schaden wurde auf rund 8000 Euro geschätzt.

Von RND/dpa