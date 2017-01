Gründer von terre des hommes Lutz Beisel. © Hermann Pentermann

Soziales

terre des hommes wird 50: Benefiz-Show zum Jubiläum

Mit einem Festakt hat das Kinderhilfswerk terre des hommes am Samstag in Osnabrück sein Jubiläumsjahr gestartet. Am 8. Januar 1967 gründete der Schriftsetzer Lutz Beisel in Stuttgart mit 40 Mitstreitern die deutsche Sektion des Hilfswerks, um kriegsverletzten Kindern aus Vietnam in Deutschland eine Behandlung zu ermöglichen.