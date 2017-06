Unfälle

Zwölfjähriger in Bohmte angefahren

Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Bohmte (Landkreis Osnabrück) von einem Kleintransporter erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das Kind sei am Freitag an einer Haltestelle aus dem Bus gestiegen und habe dahinter die Straße überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher.