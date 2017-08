Ein Rettungshubschrauber fliegt. © Carsten Rehder/Archiv

Unfälle

Zwölfjähriger auf Schulhof lebensgefährlich verletzt

Ein zwölf Jahre alter Schüler ist in Vechta beim Basketballspiel auf dem Pausenhof lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hätten sich mehrere Schüler in der Mittagspause einer Ganztagsschule am Montag an den Ring des Korbes gehängt, teilte ein Sprecher am Abend mit.