Kriminalität

Die Polizei in Hannover hat bei einer Wohnungsdurchsuchung zwölf Kilogramm Marihuana und 700 Gramm Kokain beschlagnahmt. Ermittlungen hatten die Fahnder auf die Spur eines 25 Jahre alten Drogendealers gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Hannover. Am frühen Dienstagmorgen wurden seine Wohnung und die dazugehörigen Kellerräume durchsucht. Ein Großteil des Marihuanas befand sich in Plastiksäcken im Keller. Auch gegen die 57 Jahre alte Mutter des Mannes, die sich in der Wohnung aufhielt, wird ermittelt. Der 25-Jährige wurde festgenommen und räumte nach Polizeiangaben ein, mit Drogen zu handeln. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Seine Mutter blieb auf freiem Fuß.

dpa