Unfälle

Zweiter Insasse nach Flugzeugabsturz gestorben

Vier Wochen nach dem Absturz eines Ultraleichtfliegers mit einem Toten bei Northeim ist nun der zweite Insasse gestorben. Der 68-Jährige starb am Montag an den Folgen des Unfalls, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.