Eine Uhr mit IG-Metall-Logo. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Tarife

Zweite Verhandlungsrunde für norddeutsche Metallindustrie

Die Tarifverhandlungen für die Norddeutsche Metall- und Elektroindustrie gehen in die zweite Runde. Heute wollen der Arbeitgeberverband Nordmetall und die Gewerkschaft IG Metall in Lübeck ihre Gespräche fortsetzen, die am 15. November in Hamburg ohne Ergebnis vertagt worden waren.