Notfälle

In Hannover hat ein Zweijähriger den Sturz aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses mit nur leichten Verletzungen überstanden. Die Mutter des Lütten war am Mittwoch mit ihm zu Besuch bei Freunden und hatte zum Rauchen ein bodentiefes Fenster geöffnet, sagte ein Polizeisprecher.

Hannover. Der Junge war dabei zunächst in einem anderen Zimmer. Plötzlich lief er aber an seiner Mutter vorbei zum Fenster. "Die Frau schaffte es nicht mehr, ihn festzuhalten, sodass der Junge rückwärts auf den asphaltierten Innenhof fiel", hieß es weiter. "Er erlitt offenbar lediglich leichte Verletzungen, ein Rettungswagen transportierte ihn in Begleitung seiner Eltern in eine Klinik."

dpa