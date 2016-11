Prozesse

Das Amtsgericht Verden hat die 88-jährige Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft wegen Volksverhetzung verurteilt. Richter Christoph Neelsen folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Verden. Haverbecks Anwalt hatte auf Freispruch plädiert.

Die 88-Jährige hatte in mehrere Beiträge in der in Verden herausgegebenen Zeitschrift "Stimme des Reiches" den Holocaust in Abrede gestellt. Auch am Montag sprach Haverbeck in ihrem Schlusswort von einer "Auschwitz-Lüge" und betonte, das Konzentrationslager Auschwitz sei kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager gewesen, wo keine Menschen vergast worden seien. Der Prozess wurde von starken Sicherheitsvorkehrungen begleitet.

dpa