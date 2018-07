In den Niederlanden sind zwei Mitglieder einer mutmaßlichen Bande von Geldautomatensprengern festgenommen worden. Die Gruppe soll mehrere Automaten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gesprengt haben, unter anderem in Castrop-Rauxel, Ratingen und Mönchengladbach, wie eine Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte.