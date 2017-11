Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Nicolas Armer/Archiv

Unfälle

Zwei junge Männer bei Autounfall schwer verletzt

Ein 19 und ein 24 Jahre alter Autofahrer sind bei einem Unfall in der Nacht zum Mittwoch schwer verletzt worden. Der 19-Jährige sei mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn bei Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) in einer Kurve weggerutscht und gegen die Seitenplanke geprallt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.