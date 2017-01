Gesundheit

Zwei neue Vogelgrippe-Fälle sind in Niedersachsen bestätigt worden. In einem Entenmastbetrieb im Kreis Diepholz mussten seit Sonntag 10 000 Tiere getötet werden.

Lüneburg. Zwei neue Vogelgrippe-Fälle sind in Niedersachsen bestätigt worden. Der hochansteckende Erreger H5N8 wurde in einem Entenmastbetrieb im Kreis Diepholz nachgewiesen, teilte ein Sprecher des zuständigen Veterinäramts am Dienstag mit. Die 10 000 Tiere wurden bereits getötet. Ein Sperrbezirk von drei Kilometern sowie ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern wurden eingerichtet. Das Virus war am Sonntag vom Halter bei einer ersten Probe entdeckt worden und war ausgebrochen, obwohl die Tiere im Stall waren.

In einem weiteren Fall wies das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut die Vogelgrippe bei einer toten Stockente in Dahlenberg im Landkreis Lüneburg nach. Weitere erkrankte oder tote Tiere wurden nach dem Fund in der vergangenen Woche nicht entdeckt. Deshalb verzichtet der Kreis auf die Einrichtung eines Sperrbezirks. Bereits seit Anfang Dezember muss das gesamte Geflügel im Landkreis Lüneburg zum Schutz gegen die Vogelgrippe im Stall bleiben.

Bislang wurde das H5N8-Virus in Niedersachsen nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bei 23 Wildvögeln nachgewiesen. Zudem trat es in insgesamt 13 niedersächsischen Hausgeflügelhaltungen auf - zum ersten Mal nun auch in einem Entenmastbestand. Die Geflügelpest breite sich noch immer aus, sagte eine Sprecherin. Beim Hausgeflügel liegt der Schwerpunkt im Oldenburger Land.

dpa