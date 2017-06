Ein Feuerwehrmann löscht. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Zwei Verletzte nach Feuer in Norden

Zwei 17 Jahre alte Jugendliche sind bei einem Brand in einem sechsstöckigen Haus in Norden in Ostfriesland verletzt worden. Das Feuer brach am Dienstagabend im Keller des Hauses aus, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.