Unfälle

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Wendland

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer auf der Bundesstraße 216 zwischen Metzingen und Riskau am Montag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte.