Brände

Zwei Verletzte bei Brand in Bremer Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr hat zwei Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Bremen gerettet. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die übrigen Bewohner hätten sich zuvor selbst in Sicherheit gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Donnerstagmorgen hatten Teppichreste und Gerümpel im Keller des Hauses Feuer gefangen.