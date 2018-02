Zwei Tote und vier Verletzte bei Frontalcrash

Unfälle

Nach einem gefährlichen Überholmanöver sind zwei Menschen tot und vier verletzt, darunter ein Kind. Den Einsatzkräften bieten sich grauenhafte Bilder. Die zwei Autos sind völlig zerstört.

Neustadt am Rübenberge. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover sind zwei Menschen getötet und vier verletzt worden, darunter ein Kind. Die beiden Wagen sind bei einem Überholmanöver zusammengeprallt, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 63-Jähriger am Freitagvormittag in seinem Wagen in Richtung Neustadt unterwegs, als kurz vor der Ortseinfahrt bei einem Überholmanöver nach einer leichten Rechtskurve frontal in das entgegenkommende Auto einer 22-Jährigen prallte.

Es sind Bilder, die die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei so schnell nicht mehr loslassen werden. Zwei völlig zerstörte Autos, ein herausgerissener Motorblock und eine Babyschale, die viele Meter neben einem Wrack liegt. "Wir mussten zwei Schwerverletzte und die Toten aus den Wracks befreien, eine Frau und ein Baby waren bereits außerhalb des Fahrzeuges", berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Dennis Hausmann. Um die Ersthelfer und die Einsatzkräfte kümmerten sich später Notfallseelsorger.

Zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. Für die beiden Fahrer im Alter von 63 und 22 Jahren kam aber jede Hilfe zu spät. Das lebensgefährlich verletzte Baby ist nach Polizeiangaben ein halbes Jahr alt, auch zwei weitere Menschen im Alter von 20 und 52 wurden lebensgefährlich verletzt. Eine 49-Jährige erlitt zudem schwere Verletzungen.

Etwa 55 Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren nach Angaben der Feuerwehr im Einsatz. Die Strecke zwischen Neustadt und dem Ortsteil Empede wurde beidseitig gesperrt. Die Sperrung sollte noch bis in die frühen Abendstunden andauern.

dpa