Schriftzug «Polizei». © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Kriminalität

Zwei Tatverdächtige nach Leichenfund in Lingen festgenommen

Nach dem Fund eines Toten Mitte Oktober in Lingen sind zwei tatverdächtige Männer festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stehen die beiden im Verdacht, den 19-Jährigen in der Nacht zum 30. September getötet zu haben.