Kriminalität

Zwei Schwerverletzte nach Messerattacke in Disco

Ein Streit in einem Club in der Innenstadt von Hannover eskaliert. Zwei Männer zücken Messer, stechen auf ihre beiden Kontrahenten ein und fliehen anschließend in einer Limousine.