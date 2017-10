Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Carsten Rehder/Archiv

Kriminalität

Zwei Schwerverletzte nach Gruppen-Schlägerei

Bei einer Schlägerei zwischen rund 20 Menschen in Twistringen (Landkreis Diepholz) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Einer der beiden schwebte nach Angaben der Polizei in der Nacht noch in Lebensgefahr. Die Beamten befragten in der Nacht noch mehrere Beteiligte der Schlägerei.