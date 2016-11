Unfälle

Tragisches Ende eines Rettungseinsatzes: Auf dem Weg ins Krankenhaus sind zwei Sanitäter mit ihrem Patienten bei Langen (Kreis Emsland) tödlich verunglückt. Schreckliche Momente erlebte kurz darauf die Ehefrau des Patienten: Sie war dem Krankentransport in ihrem Auto im Abstand von einigen Minuten gefolgt und hatte die Unfallstelle entdeckt.

Langen. Die 21 und 33 Jahre alten Rettungssanitäter aus Nordrhein-Westfalen und der 59 Jahre alte Patient starben in den Trümmern des Rettungswagens, der am Donnerstag frontal gegen einen Baum geprallt war.

Bislang ist ungeklärt, warum der Wagen in der Dunkelheit vor einer Rechtskurve nach links von der Kreisstraße 322 abkam und gegen den Baum stieß. "Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn zwar nass, aber es gab kein Glatteis", sagte ein Polizeisprecher. Der Rettungswagen war technisch einwandfrei und mit Winterreifen ausgerüstet. Einsatzmittel wie Blaulicht und Martinshorn waren nicht in Betrieb. Nach bisherigen Feststellungen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Wagen war in der Nacht im südlichen Emsland gestartet und wollte zum Krankenhaus nach Thuine. Einer der Sanitäter und der auf einer Liege angeschnallte Patient waren im hinteren Fahrzeugteil.

dpa