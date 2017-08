Notfälle

Zwei Passanten retten 59-jährigen Mann aus der Ilmenau

Zwei Fußgänger haben in Lüneburg haben am Dienstag einen Mann stark unterkühlt aus einem Fluss gerettet. Der 59-Jährige hatte sich in den Mittagsstunden zum Schwimmen in die Ilmenau gewagt und dabei die Kontrolle verloren, teilte die Polizei mit.