Unfälle

Zwei Motorradunfälle im Wendland: Ein Toter

Bei zwei Motorradunfällen im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist am Freitag ein Biker getötet worden, ein weiterer wurde schwerst verletzt. Zunächst habe eine 70-jährige Autofahrerin in der Nähe von Karwitz beim Abbiegen eine Maschine übersehen, sagte ein Polizeisprecher in Lüneburg.