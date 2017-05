Unfälle

Bei einem Unfall auf der A7 mit vier beteiligten Fahrzeugen sind in der Region Hannover ein 76 Jahre alter Autofahrer und seine 75 Jahre alte Beifahrerin tödlich verletzt worden.

Hannover. Eine 36-Jährige war am Donnerstag mit ihrem Wagen auf der linken Spur ins Schleudern geraten und touchierte einen Sattelzug, teilte die Polizei mit. Auf der mittleren Spur kollidierte der Wagen dann mit dem Auto des Paares. Dieser überschlug sich und prallte in das Heck eines anderen Sattelzuges. Der 76-Jährige starb an der Unfallstelle, seine Beifahrerin erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, beide Sattelzugfahrer blieben unverletzt.

dpa