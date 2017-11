Notfälle

Zwei Menschen schweben nach Explosion in Lebensgefahr

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter schweben zwei Männer im Alter von 27 und 39 Jahren weiterhin in Lebensgefahr. Ein 64-jähriger Mann liegt zudem noch mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, teilte die Polizei am Mittwoch mit.