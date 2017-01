Kriminalität

Zwei Männer nach Raubüberfall auf Taxifahrer in Haft

Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer in Braunschweig hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Die beiden bereits polizeibekannten 17-Jährigen kamen am Wochenende in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.