Zwei Männer nach Brandanschlag auf Generalkonsulat gefasst

Kriminalität

Zwei 26 und 42 Jahre alte Männer, einer von ihnen aus Verden, sollen einen Brandanschlag auf das iranische Generalkonsulat in Hamburg-Winterhude verübt haben.

Hamburg. Sie hätten bereits am frühen Freitagmorgen zwei Molotowcocktails gegen den Eingangsbereich geworfen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. "Beide Molotowcocktails zündeten und gingen in Flammen auf", hieß es. "Dadurch kam es zu Rußschwärzungen an dem Torhaus und einem Schaukasten." Polizeibeamte nahmen zwei verdächtige Iraner nach kurzer Verfolgung in der Nähe des Tatorts fest. Der Staatsschutz ermittelt und geht von einem politisch motivierten Hintergrund aus.

Die Wohnungen der beiden Männer im Hamburger Stadtteil Groß Borstel und in Verden wurden durchsucht. Die Beamten stellten Beweismittel sicher. Die Iraner sollten einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizisten hatten den Angaben zufolge am Freitagmorgen gesehen, dass die Männer zügig zum Generalkonsulat gingen und dort nacheinander je einen Molotowcocktail gegen die Wand warfen.

dpa