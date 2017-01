In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/Archiv

Kriminalität

Zwei Männer bei Familienstreit in Hannover niedergestochen

Bei einem Familienstreit am Hauptbahnhof in Hannover sind zwei Männer niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Streitigkeiten zwischen den aus zwei Großfamilien stammenden Männern begannen am Sonntagabend zunächst in einem Café und eskalierten dann hinter dem Bahnhof, wie die Polizei am Montag mitteilte.