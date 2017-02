Notfälle

Zwei Mädchen brechen im Eis ein

Zwei Mädchen sind im Kreis Leer beim Spielen auf einem See im Eis eingebrochen und in letzter Sekunde gerettet worden. Die beiden Elfjährigen waren schon stark unterkühlt, als sie von der Feuerwehr in Hesel aus dem Wasser geholt wurden.