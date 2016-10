Brände

Zwei Leichtverletzte bei Küchenbrand

Ein Küchenbrand im Obergeschoss einer Einliegerwohnung hat zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Feuer am Sonntagabend in Barßel (Cloppenburg) ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro.