Zwei Lastwagenunfälle lösen Verkehrschaos auf A2 aus

Unfälle

Zwei Lastwagenunfälle haben den Verkehr auf der Autobahn 2 zwischen Niedersachsen und Westfalen am Mittwoch den ganzen Tag über lahmgelegt. Zeitweise staute sich der Verkehr Richtung Dortmund auf 20 Kilometern Länge, auch Richtung Hannover und auf vielen Ausweichstrecken stockte der Verkehr auf vielen Kilometern, teilte die Verkehrsmanagementzentrale in Hannover mit.

Rehren. Auslöser war am frühen Morgen ein Unfall bei Porta Westfalica. Ein Richtung Hannover fahrender Lastwagen hatte nach einer Kollision mit einem Auto die Mittelschutzplanke durchbrochen und war im Gegenverkehr umgekippt. Der Fahrer des Personenwagens, der ins Schleudern geraten war und den Unfall ausgelöst hatte, wurde leicht verletzt. Drei mitfahrende Kinder blieben unversehrt. Zeitweise war die A2 in beide Richtungen gesperrt.

Am Ende des Staus in Richtung Dortmund kam es dann am späten Vormittag zu einer Karambolage dreier Lastwagen, wobei der Verursacher leicht verletzt wurde. Der mit Wellpappe beladene Lastzug fuhr auf einen leeren Tanklastzug auf, der wiederum auf seinen Vordermann geschoben wurde. Wie schon bei dem ersten Unfall entstand enormer Sachschaden. Zwei von drei Fahrspuren wurden gesperrt. Autofahrern von Hannover Richtung Ruhrgebiet wurde ein Umweg über Kassel empfohlen, um überhaupt ans Ziel zu gelangen.

An diesem Donnerstag ist die Koordinierung von Baustellen und der Ausbau der Autobahnen auch Thema im Landtag. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU fordern, dass der Autobahnbau vorangetrieben und die Koordination von Baustellen verbessert wird, um Staus zu vermeiden. Nach Daten, die der ADAC am Dienstag vorgelegt hatte, war die A2 im vergangenen Jahr die Autobahn mit den meisten Staus in Niedersachsen.

dpa