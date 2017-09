Ein Hornwehrvogel mit seinem Küken. © Weltvogelpark Walsrode/Janina Buse

Tiere

Zwei Küken des seltenen Hornwehrvogels geschlüpft

Im Weltvogelpark in Walsrode sind zwei Küken des seltenen Hornwehrvogels auf die Welt gekommen. Das erste Küken sei am 6. September geschlüpft, das zweite einen Tag später, teilte der Vogelpark am Mittwoch mit.