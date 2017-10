Ein 32 Jahre alter Angeklagter sitzt in Hamburg im Landgericht im Saal. © D. Bockwoldt/Archiv

Prozesse

Zwei Jahre auf Bewährung für kurdischen Journalisten

Wegen Spionage für die Türkei ist ein kurdischer Journalist zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Die Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Angeklagte für den türkischen Geheimdienst MIT gearbeitet hat.