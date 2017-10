Kriminalität

Bei einem Schlag gegen den Cannabisanbau haben Polizeifahnder in den Kreisen Celle und Gifhorn zwei Drogenplantagen entdeckt und zwei 29 und 30 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen.

Celle. In zwei landwirtschaftlichen Gebäuden in Groß Oesingen (Kreis Gifhorn) stießen die Beamten am Dienstag auf zwei Indoorplantagen mit insgesamt 270 Pflanzen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Wienhausen bei Celle wurden zwei Wohnungen durchsucht. Neben den Pflanzen beschlagnahmte die Polizei fünf Kilo bereits geerntetes Cannabis, einen größeren Bargeldbetrag und mehrere verbotene Wurfsterne.

dpa