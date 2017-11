Ein Feuerwehr-Warnschild. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Zwei Brände mit fünf Verletzten in Bremerhaven

Bei zwei Bränden von Küchengeräten am Sonntag in Bremerhaven sind insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Am Mittag kam die Feuerwehr nach eigenen Angaben einem Mann in Geestemünde zu Hilfe, dessen Fritteuse Feuer gefangen hatte.