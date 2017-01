Rettungswagen im Einsatz. © Lukas Schulze/Archiv

Unfälle

Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfällen nahe Hannover getötet

Bei zwei Unfällen in der Nähe von Hannover sind binnen weniger Stunden zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei Ronnenberg geriet ein 86-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache am Montagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte.