Die Rückenansicht eines Polizisten. © Friso Gentsch/Archiv

Unfälle

Zwei Autobahnpolizisten bei Verfolgungsfahrt verletzt

Bei einer nächtlichen Verfolgungsfahrt sind zwei Autobahnpolizisten in der Region Hannover verunglückt und verletzt worden. Erst hatte eine Streife in der Nacht zum Donnerstag in Wunstorf ein Auto kontrollieren wollen, das mit hohem Tempo über drei rote Ampeln davonraste, teilte die Polizei mit.