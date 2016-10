Der Borgward-SUV BX7 TS: Das Borgward-Logo. © Boris Roessler/Archiv

Zurück zum Ursprung: Borgward plant Montagewerk in Bremen

Der Autobauer Borgward will an seine lange Firmengeschichte in Bremen anknüpfen. Wie der "Weser-Kurier" und Radio Bremen übereinstimmend berichteten, plant die Borgward Group, die derzeit in China produziert, ein Montagewerk in Bremen.