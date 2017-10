Zugverkehr wegen des Sturms auf vielen Strecken eingestellt

Eine Anzeigetafel am Bahnsteig zeigt den Ausfall der Züge an. © Kay Nietfeld/Archiv

Wetter

Sturmtief "Herwart" fegt über Deutschland hinweg, umgestürzte Bäume blockieren vielerorts die Straßen. Verletzte gab es zunächst nicht. Der Fernverkehr auf der Schiene bleibt den ganzen Tag beeinträchtigt.

Hamburg/Hannover. Der Zugverkehr im Norden und Osten Deutschlands ist wegen des Sturmtiefs "Herwart" am Sonntag in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Am Morgen fuhren in Nord- und Mitteldeutschland keine Fernzüge mehr, wie die Deutsche Bahn in Berlin mitteilte. Betroffen waren Strecken in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Züge aus anderen Regionen in diese Gebiete endeten vorzeitig. Auch die Bahngesellschaften Metronom, Erixx und Enno stellten den Zugverkehr auf zahlreichen Strecken ein.

"Vor dem Nachmittag werden im Fernverkehr voraussichtlich keine Züge fahren", sagte ein Bahnsprecher in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Danach sei weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Reisende sollten sich auf bahn.de oder in den Reisezentren auf den Bahnhöfen informieren. Im Norden seien bereits einige Bäume auf Schienen und Oberleitungen gefallen, in einigen Regionen sei die Einstellung des Bahnverkehrs eine Vorsichtsmaßnahme. "Für Reisende ist es besser, am Bahnhof zu sein, als auf der Strecke von einem Baum gestoppt zu werden", meinte der Bahnsprecher.

Im äußersten Norden gab es am Vormittag bereits leichte Zeichen der Entspannung. Im Regionalverkehr werden nach Bahnangaben Strecken nach und nach wieder freigegeben. "Der Sylt-Shuttle fährt wieder", sagte der Sprecher. Aufgrund des Feiertags am Dienstag sind viele Urlauber unterwegs.

Bis zum Mittag berichteten die Einsatzkräfte zunächst von keinen Verletzten. Im Harz waren zahlreiche Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Im S-Bahn-Verkehr in Hamburg kam es zu Ausfällen und Verspätungen.

dpa