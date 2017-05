Unfälle

Zug mit Neuwagen reißt Oberleitung herunter: Sperrung

Ein mit Neuwagen beladener Güterzug ist in Nordhessen in eine Oberleitung gekracht. Der Zug habe am späten Donnerstagabend die Leitung auf einer Länge von rund 200 Metern heruntergerissen, teilte die Bundespolizei Kassel am Freitag mit.