Ein Jahr vor der Landtagswahl in Bremen will die CDU ihren Spitzenkandidaten küren. Und Quereinsteiger Carsten Meyer-Heder hat sich große Ziele gesetzt: Er will die Christdemokraten im seit Jahrzehnten rot regierten Bremen auf 35 Prozent der Stimmen bringen - was 13 Prozentpunkte mehr wären als bei der letzten Wahl.