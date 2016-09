Ein Radlader transportiert Zuckerrüben zum Verarbeitungsförderband. © Stefan Sauer/Archiv

Agrar

Zuckerrüben in diesem Jahr ungewöhnlich süß

Die norddeutschen Zuckerrüben sind wegen der Trockenheit in diesem Jahr besonders süß. Zwei Wochen nach Beginn der Rübenernte zeichnet sich ab, dass der Zuckeranteil in den Rüben höher ist als sonst. "Dass der Zuckergehalt in diesem Jahr überdurchschnittlich hoch ist, liegt am geringen Wassergehalt in den Rüben und am sonnigen Spätsommer", sagte Heike Bollmann vom Landvolk Niedersachsen am Donnerstag.