Hannover

Telefone abhören, Daten speichern, Menschen festhalten – und das ohne konkreten Verdacht. Der Entwurf des Niedersächsischen Polizeigesetzes greift in die Grundrechte der Bürger ein und wird massiv kritisiert.

„Dieses Gesetz hat enorme Lücken und ist in weiten Teilen verfassungswidrig“, stellte Datenschützer Thilo Weichert fest. Die Landesregierung hatte ihn beauftragt, ein Gutachten zum Gesetzesentwurf zu verfassen. Mit vernichtenden Ergebnissen, die er bei der Anhörung des Innenausschusses am Donnerstag vorstellen wird: „Grundsätzlich richtet sich das Polizeirecht nur gegen Störer, mit diesem Gesetz kann aber gegen Jedermann vorgegangen werden.“

Telefonüberwachung zu weit gefasst

Es müsse nicht mal eine konkrete Gefahr ausgehen. Für den Datenschützer sind die Eingriffe in die Grundrechte enorm. Vor allem bei der Telekommunikationsüberwachung sieht er große Probleme. „Die Regelung ist viel zu weit gefasst, außerdem liegen überhaupt keine Untersuchungen vor, dass dieses Mittel zur Gefahrenabwehr dient.“ Der Eingriff sei besonders massiv, da die Überwachung von Smartphone und Computer inzwischen Aufschluss über die intimsten Informationen gibt.

Polizei soll mit mehr Rechten ausgestattet werden

Mit dem Gesetz, das bis zum Ende des Jahres im Landtag verabschiedet werden könnte, soll die Polizei mit mehr Rechten ausgestattet werden. Zwar gilt für einige Regelungen weiterhin der Richtervorbehalt, also die Zuständigkeit des Richters, Entscheidungen zu treffen, dieser kann allerdings ausgehebelt werden. Gilt Gefahr in Verzug, dürfen auch Polizisten im Einsatz diese Entscheidungen treffen. Zum Leidwesen vieler Kritiker, diese sehen darin nämlich die gesetzliche Gewaltenteilung umgangen.

Derzeit ist es zwingend erforderlich, dass nicht die Exekutive, sondern die Judikative entsprechende Entscheidungen trifft. Zusätzlich zu diesem Recht soll künftig auch Videotechnik zur Überwachung, etwa auf Großveranstaltungen und Demonstrationen, zum Einsatz kommen. Kritisch wird vor allem der Staatstrojaner gesehen. Damit soll es Staatsschutzorganen möglich sein, die Kommunikation von Verdächtigen zu überwachen.

Jusos stellen sich gegen die SPD

Für Jakob Blankenburg, Juso-Vorsitzender in Niedersachsen, ist das nicht vertretbar: „Privateste Kommunikation gehen den Staat einfach nichts an.“ Grund für die Jungpolitiker, sich gegen die Altpartei zu stellen. „Es darf nicht sein, dass ein Mensch schon bei dem geringsten Verdacht eingesperrt und abgehört werden darf“, bemängelte Blankenburg. Für die SPD-Fraktion ist die Kritik der Jusos wenig problematisch, man sei froh, dass innerhalb der Partei politisch gestritten werde, das präge den Zusammenhalt. Dennoch forderte Blankenburg gegenüber der NP, „dass Boris Pistorius noch mal genau über dieses Gesetz nachdenkt“.

Belit Onay, innenpolitischer Sprecher der Grünen, drängte ebenfalls auf Nachbesserung, andernfalls würden die „Bürgerrechte verramscht“. Für ihn ist klar: „Die SPD hat sich mit diesem Gesetzesentwurf der Hysterie im Land hingegeben.“ Unter Druck der CDU werde ein Gesetz durchgeboxt, dass die Vorverurteilung von Menschen mit Migrationshintergrund prädestiniert. Schon jetzt sei es Alltag, dass die Bundespolizei vermehrt Menschen kontrolliert, die ausländisch aussehe, Racial Profiling (das Agieren der Polizei aufgrund von Stereotypen) werde so verstärkt. Auch Datenschützer Weichert sieht diese Gefahr. „Es liegt zu viel Entscheidungsgewalt bei der Polizei.“

CDU zufrieden mit Gesetzesentwurf

Die CDU zeigte sich auf NP-Nachfrage zufrieden mit dem Gesetzesentwurf: „Alle politischen Maßnahmen, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, konnten wir in dem Gesetzentwurf umsetzen.“ Man sei weit entfernt, ein polizeilicher Überwachungsstaat zu werden.

Präventivhaft bleibt besonders umstritten

Auch Dana Guth, Landesvorsitzende der AfD begrüßte den Gesetzesentwurf: „Es ist gut, dass die Polizisten mit mehr Rechten ausgestattet werden.“ Damit steht sie in der Opposition alleine da, für FDP und Grüne gehen diese Schritte allerdings zu weit. Die Jusos sehen in dem Gesetzesentwurf sogar den Rechtsruck der Gesellschaft bestätigt und stören sich zunehmend an der Präventivhaft. Diese ermöglicht es, sogenannte terroristische Gefährder bis zu 74 Tage in Gewahrsam zu nehmen. Es ist eines der umstrittensten Vorhaben des Gesetzesentwurfs.

Stefan Birkner, FDP-Fraktionsvorsitzender, sieht besonders in dieser Regelung ein Missverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit: „Die 74-tägige Präventivhaft ist eine unverhältnismäßige Maßnahme.“ Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hält die Präventivhaft hingegen für notwendig.

Bundesverfassungsgericht könnte Regelungen kippen

Weichert glaubt nicht daran, dass das Gesetz, sollte es in Kraft treten, Bestand haben wird. „Ich bin mir sicher, das Bundesverfassungsgericht wird einige Regelungen kippen, weil sie verfassungswidrig sind.“ Das Gesetz sei einfach zu weit und würde nicht dem Bestimmtheitsgrundsatz entsprechen. Also dem Rechtsstaatsprinzip, das erkennen lässt, welche Rechtsfolgen sich aus dem Verhalten des Bürgers ergeben.

Von Mandy Sarti