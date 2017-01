Freizeit

Zoos blicken auf besucherreiches Jahr 2016 zurück

Die Zoos in Niedersachsen ziehen in diesen Tagen Bilanz - viele blicken auf gestiegene Besucherzahlen im vergangenen Jahr zurück. Der Zoo Osnabrück will am Mittwoch seine Zahlen aus dem Jahr 2016 vorstellen und einen Ausblick auf 2017 geben, der Zoo in der Landeshauptstadt Hannover am Donnerstag.