Tiere

Zoo Osnabrück richtet Grotte für Fledermäuse ein

Der Zoo Osnabrück will von Mitte 2017 an seinen Besuchern auch Fledermäuse zeigen. Im unterirdischen Zoo des Tierparks solle mit Mitteln der VR-Stiftung und der Volksbank Osnabrück eine Grotte für Blumenfledermäuse geschaffen werden, teilte der Zoo am Donnerstag mit.