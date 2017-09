Zoo Hannover: Nachzucht von gefährdeten Wüstenantilopen

Tiere

Die Addax-Wüstenantilopen sind vom Aussterben bedroht. In freier Wildbahn wurden bei der jüngsten Zählung in der Sahara nur noch sechs Addax gesichtet. Der Zoo Hannover kümmert sich um den Erhalt dieser Art, er züchtet die Tiere mit den imposanten Hörnern nach.

Hannover. Nun wurden drei junge Antilopen geboren.

Die majestätischen Hörner hatten die Addax vor mehr als hundert Jahren zur begehrten Jagdbeute der Kolonialherren gemacht. Seit Beginn der Ölförderung im Hauptverbreitungsgebiet der Addax im östlichen Niger sei der Bestand noch einmal dramatisch gesunken, sagt Thomas Rabeil vom Sahara Conservation Fund (SCF).

"Etwa 100 Addax aus den Zoos in aller Welt wurden in den vergangenen Jahren über Hannover in Schutzgebiete nach Tunesien und Marokko gebracht", berichtet Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer. In den Nationalparks gebe es eine stabile Population - dieser Bestand könnte einmal als Reserve für die Tiere in freier Wildbahn dienen.

dpa