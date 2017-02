Kriminalität

Zollfahnder stellen Kokain im Wert von 700 000 Euro sicher

Zollfahnder haben bei einer Kontrolle auf einem Rastplatz der Autobahn 30 bei Nordhorn fast zehn Kilogramm Kokain im Wert von 700 000 Euro sichergestellt. Bei der Überprüfung am Montag gab der 34 Jahre alte Fahrer des Autos an, auf der Rückfahrt von einem Besuch in Belgien zu sein.