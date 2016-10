Kriminalität

Zoll verbrennt 10 000 Flaschen gepanschten Wodka

Rund 10 000 Flaschen mit Wodka will der Zoll am Donnerstag in der Nähe von Osnabrück vernichten lassen. Die Ware überschreitet die zulässige Menge an Methanol um das 300-fache und ist daher nicht genussfähig, wie ein Sprecher der Generalzolldirektion in Bonn am Dienstag mitteilte.