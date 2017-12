Die Rückenansicht eines Zollbeamten. © Andreas Arnold/Archiv

Kriminalität

Zoll entdeckt Drogen im Wert von mehr als 500 000 Euro

Zollbeamte haben auf der Autobahn 30 an der niederländischen Grenze bei Bad Bentheim in einem Auto Drogen für 550 000 Euro entdeckt. Wie das Hauptzollamt Osnabrück am Freitag mitteilte, fanden die Zöllner 21 Kilo Marihuana und 4,6 Kilo Kokain.